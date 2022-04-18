عاجل- تحديث جديد من الأوقاف بشأن ضوابط صلاة العيد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه لا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد فى المساجد دون الساحات المفتوحة التى يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم فى تدافع الناس عليها.

وحدثت الوزارة ضوابط إقامة صلاة العيد كالآتى: الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد، فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بـ10 دقائق، أن تكون خطبة العيد فى حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، السماح بفتح مصليات السيدات فى المساجد التى تفتح بها فى صلاة الجمعة أو صلاة القيام.