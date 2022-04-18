عاجل- تحذير من وزير التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوى بشأن التابلت والامتحان

جدة - نرمين السيد - حذر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، الذين يؤدون التدريب على استخدام أجهزة التابلت فى الامتحانات الإلكترونية، من تقسيم شاشة "التابلت"، تجنبا للخروج من منصة الامتحان وعدم التمكن من استكماله.





جاء هذا ردا على شكاوى بعض طلاب الصف الأول الثانوى، الذين أدوا الاختبار التدريبى فى مادة الفلسفة، اليوم الإثنين، من الخروج من منصة الامتحان أثناء تقسيم الشاشة إلى نصفين للاستعانة بالكتاب المدرسى.

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية: "نقصد الخروج من منصة الامتحان حال تقسيم الشاشة، هذا هو تصميم النظام وليس عيبا فيه، وبالتالى ليس هناك شكوى وإنما عدم فهم للمنصة الجديدة التى تمنع الطالب من هذا الإجراء، وقلنا سابقا سنطور وسيلة لفتح الكتب من داخل المنصة".

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعانت بمنصة Swift Assess لإدارة الامتحانات الإلكترونية، والتى تتضمن خاصية الخروج التلقائى من الامتحان حال محاولة تقسيم الشاشة، منعا للغش من الإنترنت والمصادر التعليمية المتاحة على أجهزة التابلت بخلاف الكتاب المدرسى.

وحال خروج الطالب المنصة الامتحانية، يكون لديه فرصة واحدة فقط للدخول ثانية عن طريق أخصائى الـIT فى المدرسة.

وطالب وزير التربية والتعليم، بانتظار المؤتمر الصحفى المقرر عقده، خلال الأسبوع الجارى، لإعلان جميع تفاصيل امتحانات المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاث.

وبدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، اليوم الإثنين، الاختبارات التدريبية على استخدام أجهزة التابلت فى الامتحانات الإلكترونية، والتى تعقد فى 5 مواد دراسية على مدار 4 أيام، بحيث يؤدى كل طالب الاختبار فى مادتين فقط، ويكون زمن الإجابة على كل امتحان ساعة واحدة.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم، الامتحان التدريبى فى مادة الفلسفة، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى، غدا الثلاثاء، الامتحان فى مادة الرياضيات "علمى/ أدبى".

وفى الأسبوع المقبل، يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، الامتحان فى مادة الأحياء، يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل، فيما يؤدى طلاب الصف الثانى الامتحان فى مادتى الأحياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، يوم الأربعاء الموافق 27 إبريل.

ويعتبر هذا الاختبار التدريبى على استخدام أجهزة التابلت، هو التجربة الثانية التى يخوضها طلاب الصف الأول الثانوى خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الحالى 2022-2023، بعد التجربة الأولى التى عقدت فى 20 مارس الماضى، لكنه التجربة الأولى لطلاب الصف الثانى.

وفى ضوء نتائج هذا الاختبار، ستحدد وزارة التربية والتعليم آلية إجراء امتحانات نهاية العام سواء ورقيا أو إلكترونيا.