محافظ القليوبية يتفقد آثار حريق عمارة فى مدينة بنها

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، اليوم الاثنين، موقع الحريق الذى نشب فى إحدى العمارات السكنية بمنطقة الحرس الوطنى بمدينة بنها، حيث سيطرت الحماية المدنية على الحريق وتم إخماده فى حينه، وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين.





وبدأ المحافظ جولته بتفقد آثار الحريق بالعمارة السكنية، حيث شاهد آثار الحريق ثم توجه إلى محافظة المنوفية يرافقه الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حيث قام بزيارة المصابين بمستشفى شبين الكوم التعليمى، للاطمئنان على حالة المرضى الصحية والخدمات المقدمة لهم. كانت غرفة إدارة الكوارث والأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت إخطاراً فجر اليوم بنشوب حريق بشقة سكنية بالحرس الوطنى بجوار مسجد الغباشى بمدينة بنها، وتم توجيه 3 سيارات إطفاء وسيارتى إسعاف وتم إبلاغ شركتى الغاز والكهرباء فورا.

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