/692811/أحمد-الشامي-شخصيتي-في-دايما-عامر-تشبه-صديقي-فأصبح-مرجعي-للدور

تحدث الفنان أحمد الشامي عن تفاصيل شخصيته في مسلسل “ديما عامر”، الذي يخوض بها السباق الرمضاني 2022 بجانب الفنان مصطفى شعبان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات أحمد الشامي عن شخصيته في مسلسل ديما عامر

قال أحمد الشامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زي كل سنة" مع غدير حسان على إذاعة "راديو 9090": “شخصيتي في ديما عامر وجدتها تشبه صديقي سواء بالشكل والملابس أو الهدوء، فأصبح هو المرجع للشخصية”.

واستكمل: “سعيد بالتعاون مع مجموعة كبيرة من النجوم مثل مصطفى شعبان ولبلبة وعمرو عبد الجليل وغيرهم، كواليس التصوير كانت رائعة، نمضي وقتا طويلا معا وسافرنا إلى الغردقة وأسوان فطوال الوقت كنا سويا. وهذا جعلنا نكون قريبين”.

أبطال مسلسل دايما عامر

هذا ويضم مسلسل دايما عامر، كوكبة من نجوم الفن مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

وتدور قصة المسلسل حول عرض المشكلات التي يواجهها التعليم وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الطلاب داخل مدرسة يتعرضون لأزمات تجعلهم يلجأون للفنان مصطفى شعبان الذي يجسدة شخصية أخصائي اجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل ديما عامر

ويعرض مسلسل دايما عامر يعرض مسلسل دايما عامر في الساعة 7:40 مساءً على شاشة قناة الحياة، وتكون الإعادة الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا، كما يعرض المسلسل على شاشة قنوات ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف شاشة التلفزيون المصري ومنصة WATCHIT الإلكترونية.

الفنان أحمد الشامي

يذكر أن مطرب مصرى، شارك في تأسيس فرقة واما الغنائي، قام باداء العديد من الأغاني بطريقة الفيديو كليب، ثم شارك في فيلم الأكاديمية كأول اعماله السينمائية، وله أغاني منفردة منها: أغنية "انا بحبك" من فيلم الأكاديمية (2009)، كما له ألبومات مع فرقة واما ومنها: يا ليل (2004) ياغالي عليا (2006) رايحه جايه (2010)”.