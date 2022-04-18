النائب محمد الحسينى بمناقشات الحساب الختامى«محتاجين حكومة حرب تشتغل على الأرض»«فيديو»

/692809/النائب-محمد-الحسينى-بمناقشات-الحساب-الختامىمحتاجين-حكومة-حرب-تشتغل-على-الأرضفيديو

أكد النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعانى من قصور فنى فى تعظيم مواردها وهو ما يستلزم الانتباه والتطبيق والمتابعة على أرض الواقع وليس من المكاتب كما يفعل بعض المسئولين ولا يعملون كما يفعل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعمل على الأرض قائلا:" مصر محتاجة حكومة حرب تشتغل على الأرض".

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جاء ذلك فى مناقشات الحساب الختامى 20-21 برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا على أنه لت يتحقق المراد من قانون 144 لسنة 2017 وأيضا قانون التصالح لم يحقق شيئ وبالتالى لابد من قانون جديد يحقق المراد ويصب فى صالح المواطن بجانب ضم الإقتصاد الرسمى مشيرا إلى أن حكومة الحرب هى ما تحقق ذلك بجانب مواجهة الهيئات الاقتصادية الفاشلة التى تحقق خسائر يومية.

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،شهدث أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021، مطالب برلمانية بوضع حد للتوسع في الاقتراض سواء في الداخل أو الخارج.

النائب محمد الحسينى بمناقشات الحساب الختامى«محتاجين حكومة حرب تشتغل على الأرض»

وفي هذا الصدد حذر النائب محمد بداروي، عضو مجلس النواب، من استمرار الأوضاع الاقتصادية بالوضع الحالي، مطالبا بتعديل رؤى وسياسات النشاط الاقتصادي.وأكد أن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعيشون على أقل من 25 جنيه يوميًا، قائلا: "30 مليون تانيين عايشين على 50 جنيه في اليوم".وأكد أن هذه الأرقام من خلال إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مشيرا إلى أن الـ60 مليون مصري في حالة كرب شديد