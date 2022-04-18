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/692808/جبالى-للنواب-لسه-ساعتين-على-الفطار-شوفولنا-موائد-الرحمن
مازح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، قائلا:" لسه ساعتين على الفطار .. شوفولنا موائد الرحمن لنا كلنا".
دوت الخليج
جبالى مازحا النواب: لسه ساعتين على الفطار شوفولنا موائد الرحمن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، وذلك بعدما امتدت الجلسة لوقت متأخر على غير المعتاد.
وكان رئيس المجلس، طمأن النواب بشأن حصولهم على الكلمة، بأن من لم يتحدث اليوم، سيكون أمامه فرصة غدا للحديث.
هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة الحساب الختامي لعام 2020\2021.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لعام 2020\2021، والذ كانت قد وافقت عليه اللجنة سابقا.
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