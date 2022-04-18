/692807/رئيس-النواب-يرفع-جلسة-النواب-للغدوالأعضاء-يواصلون-مناقشة-الحساب-الختامى

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان والتي استمرت نحو 5 ساعات.

دوت الخليج

رئيس النواب يرفع جلسة النواب للغد والأعضاء يواصلون مناقشة الحساب الختامى

ومن المقرر أن يستكمل المجلس، في جلسته العامة غدا الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي 2020/2021.

ومازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء المجلس، قائلا: "لسه ساعتين على الفطار شوفولنا موائد الرحمن لنا كلنا.

ووجه رئيس البرلمان رسالة طمأنة لكل الأعضاء، خصوصا من لم يحصلوا على الكلمة، بأن غدا سيتم استكمال مناقشة التقرير، وإتاحة الفرصة للجميع.