/692806/حماتي-دمرت-حياتي-اشعلت-النيران-في-سيارة-زوج-أبنتها-انتقاما-منه-لزواجه-بأخرى

الانتقام الاعمى.. عنوان قصة غريبة جرت أحداثها خلال اللايام الماضية في محافظة السويس، عندما تملك الشيطان من رأس سيدة ودفعها دفعا للانتقام من زوج ابنتها عقابا له بعد ان قرر الزواج من سيدة أخرى بعد خلافات دبت بينه وبين زوجته .

دوت الخليج

الواقعة بدأت بفيديو انتشر كالنار في الهشيم على صفحات التواصل الاجتماعي في محافظات السويس يوضح تفاصيل قيام شخص مجهول بسكب مادة حارقة وقابلة الاشتعال مرتديا ملابس أخفت ملامحه على سيارة ملاكي تقف بأحد الشوارع ثم اشعل النيران بها حتى تفحمت السيارة تماما، قبل أن يتمكن الاهالي من محاولة اطفائها قبل تفحمها.

الدافع وراء الجريمة هو الانتقام بسبب خلافات عائلية

بمجرد ظهور الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مراجعة الكاميرات في المنطقة محل الواقعة بدأت مباحث السويس في التحري لمعرفة وكشف تفاصيل الواقعة، حيث أشارت التحريات أن وراء الواقعة سيدة في العقد الرابع من عمرها هي من كانت بالفيديو وقامت بسكب البنرين فوق إحدى السيارات، وبالتوصل الى صاحب السيارة عن طريق ادارة المرور بالسويس تبين أنه هو زوج ابنة المتهمة وان الدافع وراء الجريمة هو الانتقام بسبب خلافات عائلية.

وامام ضباط المباحث تكشفت التفاصيل، حي تبين أن الانتقام هو الدافع الرئيسي لارتكاب الواقعة بعد أن اشتعلت نيران الغيرة والرغبة في الانتقام داخل أسرة زوجته الاولى بعد علمها بزواجه من سيدة اخرى، حيث كانت قد دبت خلافات أسرية بينه وبين زوجته بسبب حماته فقرر تطليق ابنتها رغم أنه انجب منها 4 ابناء، وبعد مرور نحو 6 اشهر قرر الزواج من سيدة أخرى .

الانتقام منه باشعال النيران في سيارته

فور علم حماته الاولى بزواجه من السيدة الاخرى وقيامه باستئجار شقة سكنية لها ، قررت الانتقام منه باشعال النيران في سيارته والهروب قبل أن تتمكن احدى الكاميرات من رصدها لتتحول الى تريند في مدينة السويس، وعلى الفور نجحت الاجهزة الامنية في ضبط المتهم واحالتها الى النيابة