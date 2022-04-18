محمد عبدالعزيز "نائب التنسيقية” يطالب بتشكيل لجنة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة..فيديو

/692805/محمد-عبدالعزيز-نائب-التنسيقية يطالب-بتشكيل-لجنة-لتحصيل-الديون-المستحقة-للحكومةفيديو

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن ملاحظات النواب والجهاز المركزي للمحاسبات علي الحساب الختامي للموازنة متكررة دون جدوي أو استجابة واضحة .

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وأضاف عبد العزيز، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الإثنين، أن ١٧ هيئة اقتصادية لم تقدم حسابها الختامي حتي الآن ، وهو أمر متكرر أيضا، بالإضافة إلي تحقيقها خسائر كبيرة دون برنامج إصلاحي لها.

محمد عبدالعزيز يطالب بتشكيل لجنة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة

ولفت نائب التنسيقية، إلي أن هناك عجزا واضحا من الحكومة في تحصيل الديون المستحقة لها والتي وصلت إلي نصف مليار جنيه، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة لحسم المشكلة.

وأكد عبد العزيز، علي هناك مشروعات يتم البدء ولا تكتمل نتيجة نتيجة أن الدراسات الخاصة بها لم تكن مكتملة أو المواصفات الفنية على غير المستوى وما أمكن حصره من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا الامر يكلف موازنة الدولة اكثر من ١٠ مليار.

هذا وشهدت الجلسه العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021.