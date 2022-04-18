إيهاب منصور يعلن رفضه الحساب الختامى 20-21.. ويؤكد: هناك سوء تخطيط واضح

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دوت الخليج

إيهاب منصور يعلن رفضه الحساب الختامى 20-21

وأكد النائب إيهاب منصور، أنه لا توجد خريطة واضحة للمشروعات المنفذة، وبالتالى من الاستحالة متابعتها، والنتيجة هو ما يحدث ما نراه من تأخير.

وأشار النائب إيهاب منصور، أن منطلق رفضه للبيان الختامي الصادر من الحكومة، يرجع إلى عدد من أسباب كثيرة، ومنها زيادة معدل المصروفات عن الإيرادات وزيادة الاقتراض، وزيادة العجز ٤٧٢ مليار ووصول الدين العام ٥.٥ ترليون جنيه.

وقال فى كلمته للحكومة:" انزلوا شوفوا معاناة الناس وارتفاع الأسعار"، ومعاناة الصناديق والحسابات الخاصة والصرف فى غير الأغراض". واستكمل:" الحكومة تحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات والرؤية، مشيرًا إلى أن هناك إشكالية تتمثل فى عدم الاستفادة من المنح والقروض". وأكد منصور، أنه لا توجد خريطة واضحة للمشروعات، مشيرًا إلى المشروعات المنفذة بحى العمرانية، والتى وصفها بأنها مثال لسوء التخطيط، مضيفًا:" مستشفى صدر الجيزة بحى العمرانية بعد معاناة ٥ سنوات اتعمل ٦٧ سرير، وباقى المستشفى ٦٠٠ سرير متوقف العمل بها".