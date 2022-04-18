/692802/كهرباء-الشرقية-تعلن- تنفيذ-10-مشروعات-جديدة

اجتمع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، اليوم الاثنين، مع المهندس عصام عبد الله الحسيني رئيس قطاعات كهرباء الشرقية لتهنئته بمهام منصبه الجديد وذلك بمكتبه بالديوان العام، متمنيًا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة الكهرباء داخل المحافظة.

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وأوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية، إن المحافظ اطلع على خطة عمل قطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة وحجم المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وتمت الإشارة إلي أنه جاري تنفيذ 10 مشروعات ما بين إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط وإحلال وتجديد وتوسعات شبكات جهد متوسط هوائي بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه.

تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية

جاء ذلك في إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

وقال محافظ الشرقية ، أنه لابد من استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ورئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتحسين التيار الكهربي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع تُساهم في تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس قطاعات الكهرباء بمحافظة الشرقية أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء محول كهرباء الزنكلون ذي الجهد المتوسط بمركز الزقازيق بتكلفة 50 مليون جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ تركيب الشبكات 85 % والانشاءات المدنية 65%، وكذلك أعمال إنشاء موزع كهرباء الصوة بمركز أبو حماد بتكلفة 50 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 100% والشبكات 95%، والتركيبات 95 %.

تكثيف الأعمال ومضاعفة ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال

كما اكد أنه جاري تكثيف الأعمال ومضاعفة ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد لتقديم خدمة جيدة للمواطنين والارتقاء بخدمات الكهرباء بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة.