/692799/نائب-بمناقشات-الحساب-الختامى-الحكومة-تواصل-مسيرة-الفساد-والاستبدادوالمجلس-يحذفها

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على طلب الحكومة، ممثلة في وزارة شئون المجالس النيابية، بحذف بعض العبارات التي ذكرها النائب رياض عبد الستار خلال الجلسة العامة اليوم.

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واعترضت الحكومة على ما جاء على لسان النائب بقوله: الحكومة تواصل مسيرة الفساد والاستبداد، أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.

نائب بمناقشات الحساب الختامى:" الحكومة تواصل مسيرة الفساد والاستبداد "..والمجلس يحذفها

وواصل النائب هجومه على الحكومة، قائلا: يا حكومة اتق الله في الشعب، لافتا إلى أن هناك إشكاليات كبيرة تواجه المواطنين، منتقدا في الوقت نفسه التوسع في الاقتراض من الخارج.