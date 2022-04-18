مادلين طبر لـ دوت الخليج: "كان حلمي أكون رئيسة تحرير واتحقق بـ مسلسل ملف سري"

/692795/مادلين-طبر-لـ-تحيا-مصر-كان-حلمي-أكون-رئيسة-تحرير-واتحقق-بـ-مسلسل-ملف-سري

تحدثت الفنانة المتألقة مادلين طبر عن مشاركتها في مسلسل “ملف سري” التي تشارك به في الماراثون الرمضاني 2022 بجانب الفنان هاني سللامة، كاشفه عن اوجه التشابه بينها وبين شخصية إلهام النجار.

دوت الخليج يرصد تصريحات لـ مادلين طبر عن مشاركتها في ملف سري

قالت مادلين طبر في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مؤكدا على التشابه الكبير بينها وبين شخصية إلهام في مسلسل ملف سري، وكيف حققت لها حلم الطفول: “في كل شخصية بعلبها هناك روح تجمعني بها تفاصيل كثيرة، ولكن الهام كانت القواسم المشتركة كثيرة، فأنا خريجة صحافة ومارست الصحافة 4 سنين، وكنت مراسلة، وشطارتي كانت تقول انني سأكون رئيس تحرير في يوم من الأيام، لكن لم يتحقق الحلم لان التمثيل سارقني لعالمه المبهر”.

وتابعت: “رشحني المنتج ريمون لهذا العمل لأصبح رئيسة تحرير ضمن أحداث المسلسل”.

مادلين طبر: أنا أم حكيمة ورزينة مع أولاد أختي

أما عن دور الامومة التي تسيطر عليها خلال العمل، فقالت : “أنا أم عاقلة وحكيمة ورزينة مع أولاد أختي، لأمارس نفس الشخصية في المسلسل ولكن بثقل وهدوء وببطء لأكون في سن أكبر من سني، وأكون مقنعة لأن أكون أم نضال الشافعي وهاني سلامة”.

دور مادلين طبر في مسلسل ملف سري

هذا وتجسد مادلين طبر في مسلسل "ملف سري" دور رئيسة تحرير تدعى إلهام تعمل في جريدة في زمن الاخوان عام 2013 وهي فترة مليئة بالتحديات والتهديد لكل صاحب رأي معارض لهم، كما أنها والدة المستشار يحيى “هاني سلامة” الذي تساعده بالعديد من النصائح بحكم خبرتها.

قصة مسلسل ملف سري

مسلسل ملف سري يسلط الضوء على نزاهة القضاء المصري من خلال شخصية المستشار يحيى عز الدين “هاني سلامة”، الذي يواجه انتشار السرقة وفساد بعض رجال الأعمال، بعد كشفهم من قبل رجال شرفاء، ويظهر القاضي كمثال للنزاهة والشرف برفضه كل طرق الابتزاز، والتي تصل إلى تهديده بأهله وقتل خطيبته، ويعرض عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما يعرض عبر شاشة قناة الحياة يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة مساءً بجانب عرضه عبر منصة واتش ات watchit الرقمية.