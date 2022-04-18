/692793/مارثا-محروس-نائبة-التنسيقية--خسائر-الهيئات-الاقتصادية-تستدعي-برنامج-حكومي-لاصلاحها

قالت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون رقم 11 لسنة 1979 ينظم العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة بحيث تكون هيئات مستقلة تحقق اكتفاء ذاتي.

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وأضاف مارثا، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الواقع مغاير تماما، وخسائر الهيئات الاقتصادية 2016 بلغت 28 مليار جنيه، والان بلغت الخسائر نحو 20 مليار جنيه، بما يعني أننا أمام ظاهرة غريبة تتنافي مع فسلفة أنشاء الهيئات الاقتصادية.

مارثا محروس : خسائر الهيئات الاقتصادية تستدعي برنامج حكومي لاصلاحها

وشددت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، علي ضرورة وضع الحكومة برنامج اصلاح للهيئات الاقتصادية، تتضمن الحد من الاقتراض وتطوير الهيكل الاداري، وترشيد الانفاق لتقليل الخسائر ووقف النزيف الاقتصادي .

يذكر أن الجلسه العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، شهدت مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021.