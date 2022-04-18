السفيرة المصرية في كازاخستان تلتقي حاكم مدينة نور سلطان

استقبل حاكم مدينة نور سلطان Kulginov Altay السفيرة منال يحيى الشناوى، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى كازاخستان، حيث تبادل الطرفان التهنئة بمرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

أشارت السفيرة منال الشناوى، من جانبها، إلى اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تربطها بكازاخستان وبالقواسم التاريخية والدينية المشتركة بين البلدين، معربةً عن التطلع لتعزيز التبادل الثقافى بين البلدين، وكذا دفع التعاون بين مدينة نور سلطان ومحافظة القاهرة. مؤكدةً على الاهتمام بتفعيل اتفاقية التوأمة بين محافظة القاهرة ونور سلطان.

كما أعربت السفيرة عن الاهتمام بتعزيز التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار، بما فى ذلك المنتجات الزراعية والمنسوجات والأثاث، لا سيما في ضوء جودة المنتجات المصرية وتنافسيتها، مقترحة في هذا الصدد إقامة معرض للمنتجات المصرية فى نور سلطان على هامش أى من الفعاليات التى تعتزم المحافظة إقامتها خلال الفترة القادمة، فضلاً عن تنظيم زيارات لوفود من رجال الأعمال بالبلدين.

من جانبه، أعرب حاكم مدينة نور سلطان عن تقديره للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكداً على اهتمامه بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، مشيراً إلى ما يجمع البلدين من قواسم تاريخية وثقافية مشتركة وبما يعد رابطاً تاريخياً هاماً بين البلدين.