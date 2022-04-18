أخبار مصرية

عاجل- 160 مليون حنيه.. مركز المعلومات يكشف نتائج كود إلغاء خدمات المحمول

0 نشر
أحمد عبد الحافظ 2022-04-18 16:15 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

جدة - نرمين السيد - كشفت مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" ضمن سلسلة "مصر فى معلومة" أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، نتائج مهمة لخدمة الكود المجانى الموحد #155* .

ووصل عدد مرات استخدام هذه الخدمة –الكود- إلى 26.4 مليون عملية استعلام، أو إلغاء للخدمات الترفيهية، وأن مستخدمى المحمول استخدموا هذه الخدمة لإلغاء خدمات ترفيهية بقيمة 160 مليون جنيه.

مركز المعلومات القومى للأتصالات

 

وأطلق القومى لتنظيم الاتصالات هذه الخدمة في أول يناير 2021، وتشمل هذه الخدمة الاستعلام عن الخدمات التي يتم إشراك العميل بها دون علمه، والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية، ويأتي هذا الإجراء بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- 160 مليون حنيه.. مركز المعلومات يكشف نتائج كود إلغاء خدمات المحمول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا