عاجل- 160 مليون حنيه.. مركز المعلومات يكشف نتائج كود إلغاء خدمات المحمول

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ووصل عدد مرات استخدام هذه الخدمة –الكود- إلى 26.4 مليون عملية استعلام، أو إلغاء للخدمات الترفيهية، وأن مستخدمى المحمول استخدموا هذه الخدمة لإلغاء خدمات ترفيهية بقيمة 160 مليون جنيه.
وأطلق القومى لتنظيم الاتصالات هذه الخدمة في أول يناير 2021، وتشمل هذه الخدمة الاستعلام عن الخدمات التي يتم إشراك العميل بها دون علمه، والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية، ويأتي هذا الإجراء بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات.
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