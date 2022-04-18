بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. إطلاق قوافل الخير 2022 لبنك الطعام المصرى

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقده بنك الطعام المصرى بحضور الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأسامة أبو الوفا، مستشار رئيس الوزراء، ومحسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلى.

وتشمل قوافل هذا العام محافظات شمال سيناء بواقع 30 ألف حالة، جنوب سيناء 10 ألف حالة، الوادى الجديد 10 ألف حالة، أسوان 30 ألف حالة، البحر الاحمر 10 ألف حالة، ومرسى مطروح 10 ألف حالة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المجتمع المدنى فى مصر يشهد الفترة الأخيرة صعودا كبيرا بفضل توجيهات القيادة السياسية التى تعى جيدا دور المجتمع المدنى، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية تلعب دورا كبيرا فى مساعدة الدولة ودعم المواطنين وتعمل باخلاص، مؤكدة أن كيانات الدولة تدعم بعضها البعض من أجل النهوض بالدولة بكافة قطاعاتها.

وأضافت القباج، أن الإعلام ورجال الدين والمتطوعين لهم دور مهم فى النهوض بقطاعات الدولة، موجهة الشكر لكل العاملين ببنك الطعام المصرى على مجهوداتهم الكبيرة، كما أن بنك الطعام أول من آمر بالاستثمار فى البشر ويمتلك فكرا اقتصاديا رائدا ويسعى لتحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مهمة الوزارة تسهيل مهمة عمل منظمات المجتمع المدنى كى يقوم بدوره على الوجه الأمثل، وتعزيز اجراءات الحوكمة به والشراكة معه فى كافة القطاعات، مؤكدة أن المحافظات الحدودية لها أهمية كبيرة لانها بوابات مصر السياسية والاقتصادية وهذه المحافظات قريبة وان كانت بعيدة، متوجهة بالشكر لبنك الطعام ومؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل وفق دراسات وبحوث علمية، حيث توجد شراكة معه فى قياس أثر توزيع المواد الغذائية الشهرية على الأسر الأولى بالرعاية وعلى الحضانات، بالإضافة إلى تقديمه 35 ألف وجبة تغذية مدرسية.

ومن جانبه، وجه الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الشكر لوزيرة التضامن على مجهوداتها الكبيرة والتى تعمل بجد واخلاص وتفانى للوطن، مهنئا بنك الطعام وفريق العمل على مجهوداته الكبيرة، فهو مؤسسة تحمل كل الخير والعطاء من المصريين للمصريين.

وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، إن الأنشطة التى يقوم بها بنك الطعام فى إطار تنظيم قوافل الخير تأتى بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعى التى تدعم بقوة كافة انشطة البنك وجهوده فى توصيل المواد الغذائية اللازمة للمستحقين فى المحافظات الحدودية والمناطق البعيدة التى يصعب الوصول اليها، والتى يقوم بنك الطعام بدعم أهاليها بما يمتلكه من إمكانيات هائلة، وقاعدة بيانات تضمن الوصول إلى الفئات المستحقة فى كافة المناطق على مستوى الجمهورية.

وأضاف سرحان، أن المبادرات التى يقوم بها بنك الطعام المصرى على مدار شهر رمضان تعتبر من أهم أنشطة البنك طوال العام، لتشمل توزيع كرتونة "فرحة رمضان" ل مليون أسرة مصرية من الفئات المستحقة على مدار الشهر، حيث ضاعف البنك نشاطه من 500 ألف أسرة فى بداية الشهر الكريم، بالإضافة إلى 10 ملايين وجبة إفطار وسحور، لتتم التوزيعات بمحافظات مصر المختلفة وقد تم بالفعل البدء فى تحضيرات الشهر الكريم منذ الشهر الماضى حيث يعمل مصنع بنك الطعام المصرى على قدم وساق وينتج 15 ألف كرتونة مواد غذائية يوميا.

وأشار إلى حجم الجهود التى يبذلها بنك الطعام من خلال امتلاكه لقاعدة بيانات ضخمة تحتوى على ما يقرب من مليون فرد على مستوى الجمهورية، ويعمل بنك الطعام المصرى على توفير غذاء أمن وصحى لهم بمساعدة أكثر من40 ألف متطوع، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بمختلف المحافظات والتى يصل عددها إلى 6 ألاف جمعية تقدم الخدمات الخيرية والتكافلية للمجتمع.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى، شاركت العام الماضى بنك الطعام المصرى فى الاحتفالية التى أقيمت بمناسبة إتمام توزيعات شهر رمضان الكريم فى كافة أنحاء الجمهورية بعد إطلاق شاحنات المواد الغذائية الخاصة بحملة "إفطار صائم"، وأكدت دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وقتها عن اعتزازها بالمجتمع الأهلى باعتباره شريكا اساسيا لوزارة التضامن الاجتماعى.