أخبار مصرية

«اليهود» تشعل مناقشات الحساب الختامى بالبرلمان ..ورئيس النواب«علينا التفريق بين اليهود وإسرائيل»«صور»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/34
  • 2/34
  • 3/34
  • 4/34
  • 5/34
  • 6/34
  • 7/34
  • 8/34
  • 9/34
  • 10/34
  • 11/34
  • 12/34
  • 13/34
  • 14/34
  • 15/34
  • 16/34
  • 17/34
  • 18/34
  • 19/34
  • 20/34
  • 21/34
  • 22/34
  • 23/34
  • 24/34
  • 25/34
  • 26/34
  • 27/34
  • 28/34
  • 29/34
  • 30/34
  • 31/34
  • 32/34
  • 33/34
  • 34/34

/692792/اليهود-تشعل-مناقشات-الحساب-الختامى-بالبرلمان-ورئيس-النوابعلينا-التفريق-بين-اليهود-وإسرائيلصور

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة "ولو كانوا يهود" من مضبطة الجلسة والتي ذكرها النائب أحمد حلمي الشيشيني أثناء رفضه الحساب الختامي لموازنة 2020/2021.

دوت الخليج

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مصر بها مواطنين يهود، والدستور نص على الديانات الثلاثة مسلمين ومسيحيين ويهود.

148180056f.jpg

 

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه لابد من التفريق بين اليهود، لأنها غير إسرائيل وتختلف أيضا عن بني صهيون.

 

جدير بالذكر أن النائب أحمد الشيشيني، رفض الحساب الختامي، مؤكدا أن الحكومة تفتقد فقه الأولوليات في تحديد أوجه الإنفاق.

1bfeb166fe.jpg

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه قريته منذ 10 سنوات لا يوجد بها مستشفى، قائلا: دول لو كانوا يهود كان مفروض يتعملهم مستشفى.

 

0cd7b4851b.jpg

 

 

7cf1ed4159.jpg

 

 

de4d7d7f79.jpg

 

 

3d49ef083d.jpg

 

 

43aad08849.jpg

 

 

a120c658ad.jpg

 

 

c7c966abda.jpg

 

 

16e23bbd99.jpg

 

 

eeb1eef900.jpg

 

 

6fa8943a4b.jpg

 

 

cd22e99107.jpg

 

 

c75b39a36b.jpg

 

 

81f920f57f.jpg

 

 

8ae4e44515.jpg

 

 

c683755532.jpg

 

 

efc5e0c7a7.jpg

 

 

865ba22b3d.jpg

 

 

86ec8f81fd.jpg

 

 

550a2ba4aa.jpg

 

 

9efead07ae.jpg

 

 

46449933d8.jpg

 

 

cd756e856a.jpg

 

 

0701feb1c7.jpg

 

 

70d867ebb8.jpg

 

 

3a59b7cb7f.jpg

 

 

2ec28c5600.jpg

 

 

84594029d8.jpg

 

 

596476ef13.jpg

 

 

ba22a38054.jpg

 

 

df7e618e9d.jpg

 

 

39b14f1525.jpg

 

 

53f1874301.jpg

 

 

«اليهود» تشعل مناقشات الحساب الختامى بالبرلمان ..ورئيس النواب«علينا التفريق بين اليهود وإسرائيل»

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «اليهود» تشعل مناقشات الحساب الختامى بالبرلمان ..ورئيس النواب«علينا التفريق بين اليهود وإسرائيل»«صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا