«اليهود» تشعل مناقشات الحساب الختامى بالبرلمان ..ورئيس النواب«علينا التفريق بين اليهود وإسرائيل»«صور»

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/692792/اليهود-تشعل-مناقشات-الحساب-الختامى-بالبرلمان-ورئيس-النوابعلينا-التفريق-بين-اليهود-وإسرائيلصور
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة "ولو كانوا يهود" من مضبطة الجلسة والتي ذكرها النائب أحمد حلمي الشيشيني أثناء رفضه الحساب الختامي لموازنة 2020/2021.
دوت الخليج
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مصر بها مواطنين يهود، والدستور نص على الديانات الثلاثة مسلمين ومسيحيين ويهود.
وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه لابد من التفريق بين اليهود، لأنها غير إسرائيل وتختلف أيضا عن بني صهيون.
جدير بالذكر أن النائب أحمد الشيشيني، رفض الحساب الختامي، مؤكدا أن الحكومة تفتقد فقه الأولوليات في تحديد أوجه الإنفاق.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه قريته منذ 10 سنوات لا يوجد بها مستشفى، قائلا: دول لو كانوا يهود كان مفروض يتعملهم مستشفى.
«اليهود» تشعل مناقشات الحساب الختامى بالبرلمان ..ورئيس النواب«علينا التفريق بين اليهود وإسرائيل»
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