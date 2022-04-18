/692791/تساؤلات-هامة-للنائب-مصطفى-بكرى-بمناقشات-الحساب-الختامى-2021-ويؤكدالحكومة-عمرها-انتهى

آين آمان رجال الأعمال الشرفاءولماذا يهرب المستثمرين

أبدى النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، تساؤلات عديدة بمناقشات الجلسة العامة للبرلمان حول الحساب الختامى 20-21 وخاصة ما يتعلق بالجدية الكاملة للبحث عن سبل التعاون الأفضل بين الحكومة والبرلمان ومحاولة الوصول لنتائج ملموسة تخدم المواطن.

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وتسائل النائب مصطفى بكرى فى كلمته بقوله هل نحن جادون فعلا للبحث عن السبل التى تجعلنا نتحدث وتستمع لنا الحكومة أما يظل الوضع الحالى بالاستمرار فى المطالبات دون تحرك من الحكومة، مؤكدًا على أن الجميع يدرك حقيقة الإصلاح المالى الذى حدث ولكن يدرك أيضا الأزمة الإقتصادية التى تتفاقم بداية من الديون حتى الممارسات الخاطئة والصراعات داخل المجموعة الإقتصادية بالحكومة.

تساؤلات هامة للنائب مصطفى بكرى بمناقشات الحساب الختامى 2021 ويؤكد:الحكومة عمرها انتهى"

وأكد بكرى ضرورة أن نبحث عن كيفية جذب الاستثمارات بعد أن تم عمل بنية تشريعية جديدة وبنية تحتية أيضا ولكن لا يزال الاستثمار يهرب ، متاسائلا:"أين الآمان الذى يجب أن يشعر به الشرفاء من رجال الأعمال"، وأيضا ماذا عن الدور الرقابى لمجلس النواب والاستجوابات للحكومة الذى انتهى عمرها الافتراضى قائلا:" بالاستجوابات الحكومة هتشتغل ونساعد الرئيس السيسى".