النائب أيمن محسب يبدى ملاحظات هامة على الحساب الختامى 20-21..فيديو

/692788/النائب-أيمن-محسب-يبدى-ملاحظات-هامة-على-الحساب-الختامى-20-21فيديو

قدم النائب أيمن محسب، عض لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة ملاحظات علي الحساب الختامي للدولة لعام 2020\2021، لافتة أن هناك دراسات لوزارة المالية رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات بلغت 338 مليار جنيه ملاحظات علي الإيرادات الخاصة بالحساب الختامي.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة الحساب الختامي لعام 2020\2021.

النائب أيمن محسب يبدى ملاحظات هامة على الحساب الختامى 20-21

وأضاف محسب: هناك تجاوزات بلغت حوالي 800مليون جنيه تم صرفها بدون أي موافقة من مجلس النواب، وهذا خطأ ولابد من محاسبة المسئول عن ذلك.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أن الهيئات الاقتصادية العامة تحمل عبء ثقيل علي الموازنة العامة للدولة، وهذا ما حدث حيث وجدت خسائر 149 مليار حملت علي الموازنة العامة الدولة، مضيفا: الدين العام في مصر بلغ 1.1تريليون .

وتابع: هناك العديد من الوازارات الإنتاجية لابد من الضغط عليها والرقابة عليها بشكل أفضل.

وكانت قد ب دأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.

واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة.

وتضمن تقرير اللجنة عددًا من التوصيات المقرر عرضها على الجلسة العامة، وجاءت على النحو التالي:

- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل إدراجها في خطة الدولة.

- قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

- الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

- وضع برنامج زمنی معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظامها.

-تفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية.