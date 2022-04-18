/692787/محافظ-قنا-يستقبل-53-مواطنا-للاستماع-إلى-شكواهم
استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، اليوم الاثنين، المواطنين بمكاتبهم للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.
دوت الخليج
واكد محافظ قنا أنه تم استقبال 53 مواطن من مختلف مراكز المحافظة، وتم الاستماع إلى شكواهم، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة، مشيرًا إلى أنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، كما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة ؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.
إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة
واشار الداودي أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.
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