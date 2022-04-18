جبالى ممازحًا النواب : لازم ندى اليسار حقه وسنلغي الأجازات  حتى يتكلم الجميع«صور»

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مازح الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 20-21، قائلا:"لازم ندى من يجلسون جهة اليسار حقهم فى الحديث حتى تكتمل الديمقراطية ".

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ووجه رئيس البرلمان ، رسالة طمانة للنواب الذين لم يتحدثوا ، مداعبا اياهم :من لم يتحدث اليوم سيتحدث غدا.. سنلغي الاجازات وسنكمل ".

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،شهدث أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021، مطالب برلمانية بوضع حد للتوسع في الاقتراض سواء في الداخل أو الخارج.

جبالى ممازحًا النواب : لازم ندى اليسار حقه وسنلغي الأجازات حتى يتكلم الجميع

وفي هذا الصدد حذر النائب محمد بداروي، عضو مجلس النواب، من استمرار الأوضاع الاقتصادية بالوضع الحالي، مطالبا بتعديل رؤى وسياسات النشاط الاقتصادي.وأكد أن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعيشون على أقل من 25 جنيه يوميًا، قائلا: "30 مليون تانيين عايشين على 50 جنيه في اليوم".وأكد أن هذه الأرقام من خلال إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مشيرا إلى أن الـ60 مليون مصري في حالة كرب شديد