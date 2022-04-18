/692784/رسائلكم-ردت-فيا-الروح-أمير-عيد-يشكر-الجهور-على-دعمهم-له-بعد-أزمته-الاخيرة

وتوجه المطرب أمير عيد، مؤسس فريق “كايروكي”، بالشكر لعدد من الجمهور الذين قدمو له الدعم في أزمته الاخيرة، بعد اتهامه بسرقة لجن أغنيته في إعلان حياة كريمة.

دوت الخليج يرصد رسالة أمير عيد للجمهور بعد أزمته الاخيرة

كتب أمير عيد عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “احب اشكر الناس اللي عجبهم شغلي وشكرا علي كم الرسائل الجميله وتعليقاتكم وبشكر ايضا اللي معجبهمش وعارف ان تعليقاتكم هي عن حب وغيره واهتمام ايضا.”.

وتابع: “واتمني اكون دايما عند حسن ظنكم رسائلكم تعني لي الكثير وردت فيا الروح واديتني طاقه جديده اشتغل واعملكم احسن حاجه عندي بسبب حبي وولائي ليكم”.

أمير عيد: أنا محدش بيشترييني ولا بتاع سبوبة

وسبق وأن كتب أمير عيد مدافعا عن نفسه: “كل اللي بيزايدو وبيحكموا بتوع كلام ميعرفوش الحقايق والنوايا ومفيش حد يعرف يجبرني علي شيء ولا يشتريني ولا انا بنهزم وانا مش بتاع سبوبه وبعمل كل ده كل سنه بدون اجر وعن اقتناع وللخير وانا اللي بسعي من غير ما حد يطلب ومكنتش احب اقول كده بس حبيت اطمن اي حد مصدق فيا او متشكك عن حب”.

ابنة سيد مكاوي توضح حقيقة سرق لحن اعلان حياة كريمة

هذ ونفت أميرة سيد مكاوي عبر حسابها بموقع فيس بوك الانباء التي تداولت بشأن سرقة أمير عيد لحن حياة كريمة، فكتبت: بخصوص إعلان حياة كريمة أنا مبتفرجش على تليفزيون، وحضرات المتابعين والأصدقاء هم إللي بلغوني إني أشوفه، يعني مكنتش أعرف عنه حاجة من أساسه.

وأضافت ابنة سيد مكاوي: بالنسبة لأمير عيد، هو مش سارق اللحن لأن الحقوق بتاعة المسرحيات تملكها المتحدة، وفيه خلط صغير كده إنه ما دام عدى على اللحن ٥٠ سنة يبقى تراث، هو الحقيقة ٥٠ سنة من وفاة المبدع مش من وقت الإنتاج، لكن يظل الحق الأدبي محفوظ، وهم حصل عندهم لخبطة، لما حضراتكم بعتولي الإعلان تواصلت مع الشركة المنفذة وطلبت منهم ذكر إنه لحن أبويا وهم مشكورين تداركوا خطأ عدم ذكر الاسم وبقى موجود. فرجاءً توقفوا عن ارسال رسائل لإبلاغي عن الإعلان وتشابه اللحن لان الخطأ تم تداركه”.

واختتمت ابنة سيد مكاوي كلامها كاتبة: أخيرا بقى .. أبويا عمل لحن من ٥٠ سنة لسه بنحتاجه علشان نعمل حاجة حلوة.