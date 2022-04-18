النائب مصطفى سالم يثير أزمة صرف نحو 26مليون جنيه من قرض تنمية الصعيد على الرواتب والمكاتب بمناقشات الحساب الختامى..فيديو

/692778/النائب-مصطفى-سالم-يثير-أزمة-صرف--نحو-26مليون-جنيه-من-قرض-تنمية-الصعيد-على-الرواتب-والمكاتب-بمناقشات-الحساب-الختامىفيديو

قال النائب مصطفي سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التقرير المعروض أما المجلس بشأن الحساب الختامي لعام 2020\2021 ، يعد الوسيلة الأساسية لقيام البرلمان بدوره الرقابي علي الموازنة العامة للدولة، والذي يساعد في رسم وتحديد السياسات المستقبلية.

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وأضاف سالم، أن لديه عدة استفسارات فيما يتعلق باختلاف وجهات النظر ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية في بعض الملاحظات التي وصلت لحوالي 245 مليار جنيه.

النائب مصطفى سالم يثير أزمة صرف نحو 26مليون جنيه من قرض تنمية الصعيد

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: اللجنة كانت قد عقدت اجتماع سابق طالبت فيه وزارة المالية والجهاز المركزي بتشكيل لجنة للتوصل لوجهة نظر يتم الاتفاق بينهم، حتي الآن لم يتم موافاة اللجنة بتشكيل لجنة بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار النائب مصطفي سالم، إلي أن الدين العام وصل لحوالي 5 ونص تريليون جنيه، لافتا أنه تم استدعاه وزارة التنمية المحلية ووزارة الخطيط والمالية والتعاون الدولي، وتمت مناقشة قرض تنمية الصعيد المقدر بـ 500مليون دولار، ولكن عند المناقشة وجدنا أن هناك عدم اتفاق وتضارب بين بيانات وزارة التخطيط وبين المكتب التنسيقي.

وتابع سالم: المكتب التنسقي يتحدث عن حوالي 4 آلاف مشروع لكن وزارة التخطيط تتحدث عن ألفين مشروع، لافتا أن تم انفاق حوالي 26 مليون جنيه علي مرتبات وتجهيز مكاتب، مضيفا: طالبنا بيانات من المكتب التنسيقي ولكن لم يتم موافتنا بأي بيانات.