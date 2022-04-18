/692776/محامي-حنين-حسام-بعد-سجنها-3-سنوات-راضيين-بالحكم-وهتطلع-قريب

كشف المحامي الخاص بفتاة التيك توك حنين حسام، أن قرار المحكمة بسجن حنين 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، قرارًا طبيعيًا، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تحصل على حكم بالبراءة نظرًا لأن الوضع في أوراق الدعوى المقامة من قبل، كانت لها أبعاد اجتماعية أثرت على حكم المحكمة من وجهة نظره، وبالتالي فإن نظرة المحكمة للقضية كان يجب أن تختلف عن السابق.

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وقال المحامي إن أن حكم الحبس على حنين حسام تم تخفيفه من 10 سنوات إلى 3 سنوات، وهذه مدة جيدة، وقد قضت المتهمة منهم حوالي 21 شهرًا، متجاوزة نصف المدة، ما يعني أنها من الممكن أ، تحصل على عفو رئاسي.

وأشار إلى أن هناك درجة تقاضي لا زالت من حق المتهمة، وهي درجة النقض على الحكم، لكن في المجمل فإن هناك حالة رضا من الجميع سواء من قبل حنين أو أسرتها بالحكم الصادر عن المحكمة اليوم، والتي راعت ظروفها الاجتماعية كونها طالبة صغيرة ووحيدة والدتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بالسجن 3 سنوات على حنين حسام فتاة التيك توك وتغريمها 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار في البشر ‏.

أصدر الحكم المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة.

وفيما يلي ننشر نص تحريات رئيس قسم الإتجار بالبشر، والتي جاءت كالتالي:

- المتهمة الأولى في سبيل قيامها باستقطاب الفتيات تحت ستار عملهن كمذيعات بتطبيق Likee وضعت رابط الكتروني على مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها بتطبيق ( الانستجرام ) لاستقطاب الفتيات على جروب أنشأته على هاتفها مسمى ( لايك الهرم ) لدعوتهن لإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي من خلال تطبيق لايكى وتمكنت من دعوة العديد من الفتيات بذلك الجروب.

- باستغلال المتهمة الثانية للطفلين حنين حسام حسين عبد الرحيم، وتدعى "ساندي"، وياسين محمود صلاح الدين، بتصوير مقاطع فيديو تقوم فيه بالرقص رفقتهما، ونشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب تلك الفئة من العمر وتحقيق نسبة مشاهدة عاليه قاصدة من ذلك تحقيق منفعة مالية.

- جاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالإتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجنى عليهما الطفلتان ملك س وحبيبة ع واللتان لم تتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، والمدعوة روان س والمدعوة سارة ج وأخريات وذلك بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال احد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" انشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وانشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

- قامت باستغلال كل من الطفلتين المذكورين استغلالا تجاريا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الالكترونية التى تجنى من خلالها عائد نظير انضمام الاطفال وانشاء مقاطع فيديو لهن. بالنسبة لمودة الأدهم، فقد قامت المتهمة بالإتجار في البشر، بأن استخدمت كلا من حنين حسام حسين "الشهيرة بـ ساندي" وياسين محمود واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم ادراكهما للحصول على ربح من ورائهم. واستغلت مودة الادهم، تجاريا، كلا من الطفلين المجنى عليهما الموضحة اسمائهن فى الفقرة السابقة بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة مادية من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة حنين حسام وشهرتها "ساندي" والطفل ياسين محمود على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.

- استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة الاطفال المجنى عليهم هبة الله خالد وحنين حسام حسين وياسين محمود للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.