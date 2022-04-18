تجهيز ساحة لنقل موقف الوراق والكيت الكات

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة، من خلال أجهزة حى جنوب الجيزة مجهوداتها لاخلاء موقف ميكروباص الوراق والكيت كات العشوائى والكائن أسفل كوبرى الجيزة بشارع مراد وتجهيز موقع بديل بموقف السرفيس بميدان الجيزة.





ومن جانبه، أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، على سعى المحافظة المستمر نحو استبدال مواقف السرفيس العشوائية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية واحداث بأخرى حضارية للتسهيل على المواطنين.

وأضاف المحافظ أن منطقة موقف ميكروباصات الوراق والكيت كات والواقعة أسفل كوبرى الجيزة بشارع مراد عانت من الاختناقات المرورية مما استدعى التدخل السريع لنقلها إلى موقف السرفيس بميدان الجيزة والذى تم تطويره فى الفترة الأخيرة لينضم إلى مواقف السرفيس الحضارية التى عملت المحافظة على تطويرها وإنشاءها خلال الفترة الماضية مثل موقف المريوطية والشوربجى وآخر فيصل وموقف شارع السودان فى خطوات هامة نحو القضاء على المواقف العشوائية واستيعاب كافة المركبات فى مواقف حضارية.