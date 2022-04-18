ومن جانبه، أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، على سعى المحافظة المستمر نحو استبدال مواقف السرفيس العشوائية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية واحداث بأخرى حضارية للتسهيل على المواطنين.
وأضاف المحافظ أن منطقة موقف ميكروباصات الوراق والكيت كات والواقعة أسفل كوبرى الجيزة بشارع مراد عانت من الاختناقات المرورية مما استدعى التدخل السريع لنقلها إلى موقف السرفيس بميدان الجيزة والذى تم تطويره فى الفترة الأخيرة لينضم إلى مواقف السرفيس الحضارية التى عملت المحافظة على تطويرها وإنشاءها خلال الفترة الماضية مثل موقف المريوطية والشوربجى وآخر فيصل وموقف شارع السودان فى خطوات هامة نحو القضاء على المواقف العشوائية واستيعاب كافة المركبات فى مواقف حضارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجهيز ساحة لنقل موقف الوراق والكيت الكات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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