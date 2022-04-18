الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء (برد وحر)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تشهد البلاد اخفاض فى درجات الحرارة.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة

على جنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 16

الإسكندرية 22 15

وادى النطرون 26 16

طنطا 27 16

شبين الكوم 27 16

دمنهور 26 17

بلطيم 21 15

مطروح 21 14

السلوم 21 15

سيوة 23 14

بورسعيد 23 16

دمياط 24 15

الزقازيق 27 16

المنصورة 28 17

الاسماعيلية 29 17

السويس 30 17

العريش 22 16

رفح 22 15

رأس سدر 25 16

نخل 26 16

نويبع 30 20

طابا 27 20

كاترين 25 15

الطور 29 20

شرم الشيخ 31 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 31 20

الفيوم 29 17

بنى سويف 29 16

المنيا 30 15

أسيوط 30 16

سوهاج 32 23

قنا 33 22

الأقصر 34 21

أسوان 35 20

ادفو 34 21

أبوسمبل 36 20

الوادى الجديد 34 19

شلاتين 34 17

أبو رماد 35 16

حلايب 36 17

رأس حدربة 36 16