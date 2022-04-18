«احمي نفسك» ..حالة الطقس غدا في مصر الثلاثاء 19/4/2022

/692744/احمي-نفسك-حالة-الطقس-غدا-في-مصر-الثلاثاء-1942022

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شهد انخفاض في درجات الحرارة بنحو 7 أو 8 درجات مقارنة بأمس الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في درجة الحرارة.

دوت الخليج

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلي أن درجات الحرارة مازالت أعلي من المعدلات الطبيعية، لافتة أن طقس اليوم سيكون حار علي القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، وسيكون معتدل علي السواحل الشمالية خلال فترة النهار، بينما ليلا ستنخفض درجات الحرارة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع علي فضائية القناة الأولي.

وأوضحت غانم، أن البلاد ستشهد نشاطا للرياح على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد، مضيفة: وهو لكن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة والتحسن في الأحوال الجوية سيكون من الغد، لافتة أن الإنخفاض الملحوظ في درجات الحرارة سيكون على جميع مناطق الجمهورية.

حالة الطقس غدا في مصر بالتفصيل

وعن حالة الطقس غدا، أفادت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه ستنخفض درجات الحراراة بشكل كبير علي البلاد، مضيفة: سيسود طقس ربيعي علي كافة المناطق بمحافظات الجمهورية.

وأضافت غانم: الانخفاض فى درجات الحرارة سيكون مستمر لنهاية الأسبوع، وحتي بداية الأسبوع المقبل، كما أن متوسط درجات الحرارة سيكون ما بين الـ، 27 و 29، وفى بعض الأيام تصل لـ 25 درجة.

درجات الحرارة اليوم

-القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.

-الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجات.

-مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

-سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات.

-قنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات.

-أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.

-سانت كاترين العظمى 31 درجات والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

بينما درجات الحرارة غدا ستكون، كما يلي:

-القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 15 درجة.

-السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة.

-جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 21 درجة.

-شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 15 درجة.

-جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 20 درجة.