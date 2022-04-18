الفنان محمود عبد الغفار يثير الجدل: "مفيش حد في مصر ما بيشتغلش غيري"

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أثار الفنان محمود عبد الغفار الجدل في الساعات القليلة الماضية في منشور يخاطب به صناع الدراما المصرية في ظل النجاحات التي يشاهدونها الان قي رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير منشور للفنان محمود عبد الغفار يثير الجدل

كتب محمود عبد الغفار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سؤال للقائمين علي صناعة الدراما، عشان بس أحس بالفخر والتميز، هو في ممثل في مصر مابيشتغلش غيري”.

أخر أعمال محمود عبد الغفار وأعماله مع محمد هنيدي

يذكر ان أخر أعمال محمود عبد الغفار هو مشاركته في مسلسل إلا أنا عام 2021، وكان قد شارك محمد هنيدي العديد من الأعمال الفنية، منها: “صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في امستردام، يانا ياخالتي والذي كان دوره في حمدي من اشهر الادوار الذي قدمها في مسيرته”.

أعمال محمد هنيدي القادمة

وعلى صعيد آخر، قد أعلنت الفنانة منى زكي عن تواجدها مع محمد هنيدي في عمل فني بعد غياب طال لأكثر من 23 عامًا من الظهور معًا في عمل فني على الساحة الفنية، وهذا الفيلم سيكون تحت عنوان «الجوهرجي».

وقد نشر الفنان أحمد حلاوة صورته من كواليس الفيلم مع كلًا من الفنانة منى زكي ومحمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتب: استراحة خلال تصوير فيلم الجواهرجي.

وفي إنضمام سيترك بصمة قوية، قد انضمت الفنانة عارفة عبدالرسول مؤخرًا إلى فيلم «الجواهرجي» بدور خادمة بشكل كوميدي، اذ تبدأ التحضيرات للتصوير خلال الفترة المقبلة من خلال اجراء البروفات اللازمة، وكان دور الفنانة منى زكي في الفيلم هو دور زوجة محمد هنيدي التي تحدث بينهم العديد من الإختلافات والمواقف الكوميدية، وبشأن الفنان آسر ياسين فسيكون دوره في الفيلم شخصية طبيب نفسي.

رد ساخر من محمد هنيدي على سبب تأجيل عرض فيلم عقلة الأصبع

سخر هنيدي من طوله فرد على سؤال أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على سبب تأجيل العمل قائلًا: "المنتج وليد صبرى قرر يؤجله للأسف مع إنه حبيبى؛ لأنه لقى إن أعمال الجرافيك فى تقليل طولى هتتكلف فلوس كتير جدًا، خصوصًا مع طولى الهائل، وإن مشكلة الطول هتحمل الفيلم تكاليف خرافية، فقررنا إننا نؤجله شوية، يا أنا أقصر، يا الناس تطول، أو ييجي شتا برد شوية، فأكش ونصور الفيلم على طول".