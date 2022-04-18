/692772/محمد-سلطان-توجيه-الرئيس-السيسي-بالإفراج-عن-دفعة-جديدة-من-الغارمين-تعزز-حالة-حقوق-الإنسان-فى-مصر

أشاد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،بتوجيهات الرئيس السيسي بالإفراج عن دفعة جديدة من المسجونين من الغارمين والغارمات، مؤكدا أنها تعزز حالة حقوق الأنسان في مصر، مشيرا إلى أن مبادرة "مصر بلا غارمين" تهدف لوضع إستراتيجية قومية لإغلاق هذا الملف تماما بحيث تتحقق رؤية الرئيس وتوجيهاته بأن تكون سجون مصر بلا غارمين أو غارمات.

دوت الخليج

تعزيز حقوق الأنسان في الدولة المصرية مبادرة مصر بلا غارمين

وأشارسلطان في تصريحات له، بفوائد مبادرة "مصر بلا غارمين" للمجتمع المصري علي الجانب الإنساني خاصة الذين اضطروا للاستعانة أو القسط المادي لتجهيز أبنائهم للزواج وعجزهم عن سداد الديون،لافتا إلي تدخل الرئيس عبدالفاح السيسي لحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب " أن الدولة المصرية تسعي لـتحقيق مبادرة مصر بلا غارمين،لافتا إلي أن الدولة تأخذ جانبا دينيا في أن يساعد الأغنياء الفقراء ومن بينهم الغارمين والغارمات الذين سيشعرون بالتأكيد أن الدولة والمجتمع لم يستغني عنهم وتركهم في السجون بسبب ضيق الحال، مؤكدا علي أن قيمة التكافل التي بدأتها الدولة في هذه المبادرة سواء من خلال صندوق دوت الخليج أو من منظمات المجتمع المدني التي تتكفل بمثل هذة الحالات، والتي تؤدي دورها الاجتماعي علي أكمل وجة بعيدا عن أهواء المصالح.

وتابع النائب محمد سلطان "أن هذة المبادرة تتمثل في وضع نوع من السلام الاجتماعي الذي يكون له أثر إيجابي في تعزيز روح الولاء والانتماء للمواطن المصري، مؤكدا علي أن هذة القرارات لا يكون أثرها علي الغارمين فقط ، بل يمتد أثرها لأسرهم والمنطقة المحيطة بهم، ومن ثم سينتقل الشعور الوطني لكل هؤولاء دون استثناء .