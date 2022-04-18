ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات يعرض ملاحظاته أمام البرلمان بشأن حساب 20-21 الختامى..فيديو

/692770/ممثل-الجهاز-المركزى-للمحاسبات-يعرض-ملاحظاته-أمام-البرلمان-بشأن-حساب-20-21-الختامىفيديو

استعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أهم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، والتي يناقشها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

دوت الخليج جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات يعرض ملاحظاته أمام البرلمان بشأن حساب 20-21 وأشار ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إلي الملاحظات الهامة بشأن نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وجاءت كالتالي: -مجمل الحساب الختامي للموازنة العامة. -الدين العام للحكومة. - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. - المشروعات -الديون المستحقة للحكومة. -الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص. -الممتلكات الحكومية. -الضمانات الحكومية وحسابات الحكومة.

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