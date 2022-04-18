أيمن أبو العلا: على الحكومة ألا تضرب بملاحظات الحسابات الختامية "عرض الحائط"«فيديو»

/692768/أيمن-أبو-العلا-على-الحكومة-ألا-تضرب-بملاحظات-الحسابات-الختامية-عرض-الحائطفيديو

رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية يطالب بحصر أعداد المستشارين بالجهات الحكومية أيمن أبو العلا: على الحكومة ألا تضرب بملاحظات الحسابات الختامية "عرض الحائط" أبو العلا: أصبح لزاما على الحكومة ترشيد الإنفاق.. وغير مقبول صرف 1200 مليون جنيه على الدعايا والنشر

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بموافاة المجلس بأعداد المستشارين في كافة الوزارات والجهات الحكومية، وكشف ما يتقاضونه من مرتبات، قائلا: "عددهم رهيب ومش عارفين بيعملوا إيه وبياخدوا كام؟".

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.

وأشار أبو العلا، إلى أن موازنة العام المالي 2020/2021 كانت "استثنائية" بسبب جائحة فيروس كورونا، قائلا: هذا قد يعطي مبرر للانحراف عن المقدر والمنفذ فعليا من الموازنة العامة للجولة.

وشدد النائب، على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع الملاحظات الصادرة عن مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات في شأن الحساب الختامي، قائلا: يجب ألا تضرب الحكومة بتلك الملاحظات عرض الحائط كما يحدث كل عام.

وقال أيمن أبو العلا: أصبح لزاما على الحكومة ترشيد الإنفاق، تكون مثالا للمواطنين، لاسيما وأننا مقبلون على أزمة اقتصادية بسبب التداعيات العالمية.

أبو العلا: أصبح لزاما على الحكومة ترشيد الإنفاق.. وغير مقبول صرف 1200 مليون جنيه على الدعايا والنشر

واستنكر عضو مجلس النواب، رصد 1200 مليون جنيه دعايا ونشر، مقابل 400 مليون في الحساب الختامي للعام المالي السابق، متسائلا: أين ترشيد الإنفاق في ذلك؟.

وأبدى أيمن أبو العلا، اعتراضه على عدم التزام الحكومة بالاستخدام الأمثل للمنح والقروض، مستشهدا بقرض تنمية الصعيد، والذي جاء بين مصروفاته على سبيل المثال 600 مليون جنيه سيارات فارهة وهو ما يعد إهدارا للمال العام.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على حل إشكاليات الأصول الثابتة وبينها الأراضي والتي لا يتم استغلالها.