/692767/البرلمان-العربي-يدين-إساءة-بعض-المتطرفين-في-السويد-للقرآن-الكريمويطالب-بسن-تشريعات-دولية-تجرم-التحريض-على-الكراهية

أدان البرلمان العربي، ما قام به بعض المتطرفين في دولة السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين، مشددا على رفضه الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة للإسلام ومقدسات الدين الإسلامي الحنيف، والتي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

دوت الخليج البرلمان العربي يدين إساءة بعض المتطرفين في السويد للقرآن الكريم وطالب البرلمان العربي بضرورة سن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام، مشيرا في هذا السياق إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتخصيص يوم سنوي ( 15 مارس من كل عام) لمكافحة الإسلاموفوبيا، مطالباً عقلاء الغرب ومفكريه بالتصدي للإساءة للدين الإسلامي الحنيف، ومؤكدا أن الإساءة إلى الإسلام والمعتقدات الدينية بشكل عام لا تخدم سوى أجندة المتطرفين الرافضين لقبول الأخر والتعايش معه. وأكد البرلمان العربي أهمية تضافر الجهود الدولية لنشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والعنف والتطرف، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات كافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان العربي يدين إساءة بعض المتطرفين في السويد للقرآن الكريم..ويطالب بسن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.