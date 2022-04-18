/692764/مسلسل-في-بيتنا-روبوت-2-الحلقة-16-علاء-يخدع-يوسف-بتحاليل-مضروبة

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 16

يدخل علاء ليوسف اثناء تدريبه الروبوتات زومبا ولذيذ، ويطلب منه إجازة فيحوله لـ hr والتي هي في الاساس زوجته مي، يذهب علاء لها ويطلب الاجازة لكنها ترفض لعدم استطاعتها اخذ أجازة معها، فيقرر علاء تقديم استقالته في الوقت الذي يوافق عليها يوسف.

علاء يخدع يوسف بتحاليل مضروبة

يطلب علاء من صديق له أن يقوم بتحاليل مضروبة له حتى يقنع يوسف بالاجازة، تقع تلك التحاليل في يد يوسف الذي يكتشف أن علاء سيموت خلال ايام فيطلب من الشركة تحقيق كل ما يريده علاء، فيسعد علاء لذلك ويقول له بأنه كان يريد أن يجري تحاليل مضروبة حتى يحصل على الاجازة، فيقوم يوسف بطرده، وتقديم استقالته ويطلب منه أن يتقدم للوظيفه كأنه شاب جديد.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

جدير الذكر أنه يعرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالى، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT”، كما ينطلق عرضه أيضًا على قناة CBC في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءً، وقناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا اليوم التالي.

قصة مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل.