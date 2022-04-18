/692762/النائب-حسام-المندوه-دمج-الاقتصاد-غير-الرسمي-يساهم-في-زيادة-إيرادات-الدولة

أكد النائب حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2020/2021، به أوجه جيدة تتمثل في زيادة المصروفات على قطاعي التعليم والصحة، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية.

دوت الخليج

النائب حسام المندوه: دمج الاقتصاد غير الرسمي يساهم في زيادة إيرادات الدولة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.

وشدد حسام المندوه، على ضرورة التعرف على المعوفات التي تواجه الحكومة في تحسين الآداء، قائلا: التعرف على الإشكاليات والتعامل معها يؤدي لتلافيها في السنوات المقبلة.

ودعا النائب، إلى ضرورة العمل على تعظيم إيرادات الدولة من خلال التركيز في دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وبينها "التوك توك"، الذي يحتاج إلى آلية لتقنين وضعه، وما سيؤثر فيه إيجابيا بزيادة موارد الدولة.

وطالب حسام المندوه، أيضا بأهمية ضم الأسواق العشوائية ضمن الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حصر الأصول غير المستغلة للاستفادة منها.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك إشكالية في وجود خسائر بنحو 25% من شركات قطاع الأعمال العام، الأمر الذي يحتم على الحكومة اتخاذ ما يلزم في مواجهة هذه الخسائر ووضع الحلول اللازمة لها.