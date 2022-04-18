/692760/الرئيس-السيسي-يبحث-مع-ملك-الأردن-آخر-مستجدات-القضايا-الإقليمية-والدولية

دوت الخليج وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول عدد من موضوعات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تم التباحث حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ، حيث تم التوافق على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك فى اطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

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