/692755/الطفلة-سيليا-أحمد-تتألق-في-مسلسل-ديما-عامر-بدور-ابنة-نضال-الشافعي

شهد مسلسل “ديما عامر” الذي يخوض به الفنان مصطفى شعبان السباق الرمضاني 2022 هذا العام، تألق الطفلة سيليا أحمد بدور شيق وممتع خلال أحداث العمل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير دور الطفلة سيليا أحمد في مسلسل ديما عامر

تجسد الطفلة سيليا أحمد خلال أحداث مسلسل “ديما عامر”، دور ابنة مستر أكرم الذي يجسد شخصيته الفنان نضال الشافعي، وابنة الفنانة سالي حماد، والتي تجسد شخصية سارة خلال أحداث العمل.

ويعرض مسلسل دايما عامر يعرض مسلسل دايما عامر في الساعة 7:40 مساءً على شاشة قناة الحياة، وتكون الإعادة الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا، كما يعرض المسلسل على شاشة قنوات ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف شاشة التلفزيون المصري ومنصة WATCHIT الإلكترونية.

أبطال مسلسل دايما عامر

ويضم مسلسل دايما عامر، كوكبة من نجوم الفن مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري، وتدور قصته حول عرض المشكلات التي يواجهها التعليم وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الطلاب داخل مدرسة يتعرضون لأزمات تجعلهم يلجأون للفنان مصطفى شعبان الذي يجسدة شخصية أخصائي اجتماعي.

نضال الشافعي في ملف سري

من ناحية اخرى يشارك نضال الشافعي في مسلسل ملف سري بجانب هاني سلامة، دينا، ماجد المصري، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، وصفاء جلال، ووفاء عامر، ومحسن محيي الدين، وآخرين والمسلسل تأليف محمود حجاج وإخراج حسين البلاسي.

وكان قد تألق مصطفى شعبان تألق في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بطولته إلى جانب عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.