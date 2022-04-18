/692754/زوج-يطعن-زوجته-ووالدها-حتي-الموت-بالأسماعيلية

كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص – كريمته ، مقيمان بدائرة المركز) مصابان بجروح طعنية متفرقة بالجسم وتوفيا إثر إصابتهما.

دوت الخليج

زوج يطعن زوجته ووالدها حتي الموت بالأسماعيلية

أقرت كريمة الثانهية بعد سؤالها، بقيام (والدها، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بالتعدى على جدها ووالدتها بسلاح أبيض وذلك لوجود خلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبطه حال إختبائه بإحدى الزراعات بدائرة مركز شرطة الاسماعيلية ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب ، كما أضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المجارى المائية بالإسماعيلية .

هذا وتواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلناواحد، والتى تستمر حتى إنتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية.

هذا و تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936) .

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، أطلقت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد لمدة 30 يوماً برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل الى 60%.