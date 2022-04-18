/692750/محافظ-المنوفية-صرف-مساعدات-مالية-عاجلة-لعدد-من-الحالات-الإنسانية-وذوي-الهمم

قرر إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية خلال لقائه اليومي بمواطني المحافظة ، اليوم الاثنين، صرف مساعدات مالية عاجلة لمواطنان ، أحدهم من ناحية بخاتى بشبين الكوم يعول أطفال من ذوي الهمم يعانوا من إعاقات ذهنية ويحتاجوا إلى صرف علاج بصرف دورية وليس لديه مصدر رزق ثابت ، والأخر لمواطنة مسنة (أم لذوي الهمم ) من ناحية منشأة السادات بالشهداء تساعدها علي ظروفها المعيشية ومتطلبات الحياة .

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كما تم صرف مساعدة مالية لمواطنة تعاني ابنتها من مرض السكر مكلفاً إدارة العلاقات العامة باصطحاب الحالة للمستشفى التعليمي بشبين الكوم لإجراء الفحوصات وإجراءات طبية اللازمة .

و وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بمراعاة الضوابط والاشتراطات اللازمة والمنظمة لشغل وظيفة موجه عام التربية الزراعية مع الأخذ في الاعتبار الجزاءات الموقعة والإحالات لأي جهة تحقيق وذلك حيال تضرر موجه تربية زراعية بإدارة شبين الكوم التعليمية ( كبير معلمين ) من عدم شغله بوظيفة موجه عام التربية الزراعية بمديرية التربية والتعليم ، وكذا دراسة طلب وحل مشكلة موظفة تتضرر من تعنت توجيه التربية الفنية بإدارة شبين الكوم بعدم عودتها إلى التربية الخاصة لعدم وجود عجز وذلك عقب إنتهاء مدة إجازتها

إتخاذ إجراءات تعسفية من قبل موظفي الإدارة الهندسية

وكلف المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن من ناحية بركة السبع شرق يتضرر من إتخاذ إجراءات تعسفية من قبل موظفي الإدارة الهندسية والتنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع وذلك باستصدار قرار إزالة لمخالفة بناء لمنزله عبارة عن صب الدور الأرضي وعمدان الدور الثاني وذلك بالمخالفة علي الطبيعة ، حيث أن المبنى مقام منذ عام 1989 م ، فيما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين وتلبية مطالبهم والعمل علي حل وإزالة أسباب شكواهم تخفيفاً عنهم ورفع العبء عن كاهلهم .

طلب شاب يرغب في إقامة شادر لبيع السلع الرئيسية

كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بدراسة طلب شاب يرغب في إقامة شادر لبيع السلع الرئيسية ( الخضار و الفاكهة ) بأسعار مخفضة وتوفير قطعة أرض مناسبة والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، وذلك بهدف تلبية مطالب واحتياجات المواطنين، فيما وجه رئيس حي شرق شبين الكوم باتخاذ اللازم نحو مد الخط العمومي للغاز الطبيعي لشارع أبو صالح بميت خاقان علي أن يتحمل الأهالي تكلفة رد الشيئ لأصله وقبل أعمال رصف الشارع ،وذلك بناء رغبة الأهالي .

وتضمن اللقاء توجيه محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بسرعة تشكيل لجنة لمعاينة شكوي أهالي الحي الغربي بشبين الكوم يتضرر من اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب مع إتخاذ الإجراء المناسب حيال الشكوى ، كما كلف إدارة أملاك الدولة بدراسة شكوى مواطن بالمعاش من ناحية قورص بأشمون يمتلك منزل مساحة 82 م ( أملاك دولة ) ويتضرر من إرتفاع أسعار التقنين ولا يقدر علي تحمل دفع الرسوم المقررة نظراً لسوء حالته الصحية .