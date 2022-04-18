محافظ الدقهلية يطالب بإزالة معوقات تنفيذ مشروعات"حياة كريمة" بالمحافظة

/692749/محافظ-الدقهلية-يطالب-بإزالة-معوقات-تنفيذ-مشروعاتحياة-كريمة-بالمحافظة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه استكمال أعمال المرافق بمبادرة حياة كريمة بشربين، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، والمهندسة ريهام عبدالشافي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندسة سلوي صالح رئيسة الإدارة المركزية لهيئة الطرق بالزقازيق ، والعميد أحمد السويدي المستشار العسكري ، وممثلين الجيش الثاني الميداني المسؤولين عن أعمال التنفيذ ، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين ، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء القطاعات الخدمية.

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وخلال الاجتماع وجه محافظ الدقهلية بضرورة التنسيق الكامل بين شركات المرافق وسرعة الانتهاء من المرافق المتبقيه من صرف صحي ومياه شرب وغاز وكهرباء وتليفونات لاستكمال أعمال مشروعات الرصف سواء للطرق والمحاور الرئيسية أو الداخلية .

ضرورة تعظيم الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية

وأضاف محافظ الدقهلية علي ضرورة تعظيم الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية وهي ( بلقاس و اجا والسنبلاوين وميت غمر والمنزلة ) لتلافي اي مشاكل او معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.

مبادرة حياه كريمة لم تشهدها الدوله المصرية علي مر تاريخها

كما أوضح أن مبادرة حياه كريمة لم تشهدها الدوله المصرية علي مر تاريخها كما انها تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين تهدف أيضا إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمة لهم في كافة القطاعات وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهوريه " حياه كريمة " لتحسين مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين في مختلف القري المصريه ، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعه المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن