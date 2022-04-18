الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني للتنسيق والتشاور في مختلف القضايا

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاتصال تناول عدد من موضوعات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما تم التباحث حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم التوافق على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك فى اطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.