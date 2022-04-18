3 مناطق.. منافذ جديدة لبيع الخضراوات والفاكهة فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتوسع فى إقامة منافذ السلع والخضروات والفواكه بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير كل احتياجات المواطنين بأسعار أقل من السعر السوقى.
وأكد راشد أن المنافذ الجديدة تأتى فى إطار توسع المحافظة فى إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، لافتا أنه تم أقامه 3 منافذ جديدة لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة وذلك بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور ومركز ومدينة الصف تضم باكيات لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع التموينية وياميش رمضان للجمهور التجزئة بسعر الجملة، بالاضافة إلى منفذ البيع الكائن بمقر سوق الجملة بالسادس من أكتوبر، كمرحلة أولى سوف يتم التوسع فى إقامتها لضمان تحقيق نفع أكبر للمواطنين.
وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أى شكاوى من المواطنين على مدار اليوم، بشأن أى غلاء فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأى سلعة، ويتم التعامل الفورى معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.
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