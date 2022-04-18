عاجل.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردنى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول عددا من موضوعات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وتباحث الطرفان حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وجرى التوافق على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فى إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

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