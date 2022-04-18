عاجل- أول تعليق لوزير التعليم على مشكلات امتحانات أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على شكاوى بعض أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة، بسبب مواجهة أبنائهم بعض المشكلات التقنية أثناء أداء الاختبار الإلكترونى التدريبى، اليوم الإثنين.





وقالت إحدى أولياء الأمور، إن ابنها المقيد فى إحدى المدارس الخاصة، تمكن من الدخول بسهولة على منصة الامتحان شأنه شأن باقى زملائه، إلا أن بعض الطلاب لم يتمكنوا من إرسال الإجابة وإنهاء الامتحان.

وتعقيباً على هذه الشكوى، قال الوزير، عبر مجموعة "تعليمنا الجديد" على واتس آب، إن المدارس غير المجهزة تكنولوجياً مثل معظم المدارس الخاصة، لن تُستخدم كمقار امتحان فى الامتحانات النهائية وبالتالى لا داعى للقلق.

وبدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، اليوم الإثنين، الاختبارات التدريبية على استخدام أجهزة التابلت فى الامتحانات الإلكترونية، والتى تعقد فى 5 مواد دراسية على مدار 4 أيام، بحيث يؤدى كل طالب الاختبار فى مادتين فقط، ويكون زمن الإجابة على كل امتحان ساعة واحدة.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم، الامتحان التدريبى فى مادة الفلسفة، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى، غداً الثلاثاء، الامتحان فى مادة الرياضيات "علمى/ أدبى".

وفى الأسبوع المقبل، يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، الامتحان فى مادة الأحياء، يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل، فيما يؤدى طلاب الصف الثانى الامتحان فى مادتى الأحياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل.

ويعتبر هذا الاختبار التدريبى على استخدام أجهزة التابلت، هو التجربة الثانية التى يخوضها طلاب الصف الأول الثانوى خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الحالى 2022/2023، بعد التجربة الأولى التى عقدت فى 20 مارس الماضى، لكنه التجربة الأولى لطلاب الصف الثانى.

وفى ضوء نتائج هذا الاختبار، ستحدد وزارة التربية والتعليم آلية إجراء امتحانات نهاية العام سواء ورقياً أو إلكترونياً.