/692747/حكم-مباراة-الأهلي-والرجاء-يعترف-ضربة-الجزاء-غير-صحيح-والمخرج-السبب

أكد الحكم الدولي مهدي عبيد، حكم تقنية الفار في مباراة الأهلي والرجاء المغربي، أن ضربة الجزاء التي تحصل عليها الفريق الأحمر لم تكن صحيحة، وأن الكرة لمست قدم اللاعب ولم تلمس يده، وذلك في أول تصريح له عقب مباراة الأهلي والرجاء المغربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا،والتي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب الأهلي وي السلام.

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وقال الحكم الجزائري في تصريحات نقلتها قناة الهداف الجزائرية، أن السبب في احتساب ركلة الجزاء، كان مخرج المباراة محمد نصر الدين، الذي تعمد - بحسب وصفه - إخفاء تصوير زاوية الكاميرا الخلفية عنه، لذلك لم يشاهد لمس الكرة لقدم لاعب الرجاء غير في البث المباشر.

وقدم مهدي عبيد اعتذاره لجماهير الرجاء المغربي بسبب هذا الخطأ، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هذف وحيد.

وأحرز عمرو السولية في الدقيقة 13 الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق ركلة جزاء، والتي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى الفار، واستطاع حسين الشحات أن يضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة 23.

وقلص الرجاء المغربي النتيجة عن طريق محمد زريدة، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضاع للشوط الأول.

وشهدت المباراة احتساب الحكم مباراة ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، وذلك بعد تصدي مروان هدهودي لاعب الرجاء للكرة ومنعه دخولها المرمى، ليقوم الحكم باحتساب ركلة جزاء وطرد لاعب الرجاء.

وفشل عمرو السولية في تسجيل ركلة الجزاء، بعد تألق حارس الرجاء أنيس الزنيتي وتصديه للكرة، كما فشل الأهلي في تسجيل جميع الفرص التي أتيحت له.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة يوم الجمعة المقبلة الموافق 24 إبريل من الشهر الجاري، بالمغرب الساعة 12 صباحًا.

تاريخ المواجهات الإفريقية

أول لقاء جمع الفريقان في البطولات الأفريقية، كان في عام 1999 وشهد فوز الرجاء المغربي بهدف نظيف على ملعب الأهلي بالقاهرة، واستطاع الفريق المغربي الحصول على تلك النسخة من منافسات دوري الأبطال، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما مرة أخرى في 2001-2002، ليفوز الرجاء على الأهلي مرة أخرى بنتيجة 1-2 في المغرب، وتعادلا في القاهرة بنتيجة 3-3، وذلك في آخر نسخة حصل فيها الزمالك على اللقب الإفريقي. فيما أحرز الأهلي أول انتصار له فريق الرجاء المغربي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005، بهدف مقابل لا شيئ، ثم تعادل في مباراة العودة بهدف لكل فريق، وقد توج النادي الأهلي بالبطولة هذا العام.

وشهدت المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين، والتي أقيمت بقطر العام الماضي، في كأس السوبر الإفريقي، تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليتوجها إلى لعب ركلات الترجيح، ليفوز الأهلي بنتيجة 5-6، ويتوج باللقب.