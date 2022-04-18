6 أيام.. رئيس الوزراء يصدر قراراً بتحديد الإجازة الرسمية لعيد العمال وعيد الفطر

/692743/6-أيام-رئيس-الوزراء-يصدر-قرارا-بتحديد-الإجازة-الرسمية-لعيد-العمال-وعيد-الفطر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئس مجلس الوزراء، قراراً بتحديد الإجازة الرسيمة لعيد الفطر المبارك، لتكون في الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.

دوت الخليج

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.

الإجازات الرسمية في مصر 2022 القادمة

وينشر موقع دوت الخليج الإجازات الرسيمة المتبقية خلال العام الجاري 2022، والتي جاءت كالتالي:

- الأحد 1 مايو ( عيد العمال).

- الخميس 30 يونيو (ثورة 30 يونيو).

- الجمعة 8 يوليو إلى الثلاثاء 12 يوليو (عيد الأضحى المبارك).

- السبت 23 يوليو (عيد ثورة 23 يوليو 1952).

- السبت 30 يوليو (رأس السنة الهجرية).

- الخميس 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973).

- السبت 8 أكتوبر (عيد المولد النبوي الشريف).

وتعتبر الإجازات الرسمية إجازات مدفوعة الأجر، حيث نص قانون الخدمة المدنية رقم 80 لسنة 2016 على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونظرًا للحفاظ على مصلحة العمل، وعدم توقف عجلة الإنتاج، فقد أعطى قانون العمل، لصاحب العمل، الحق في استقدام العمال يوم الإجازة الرسمية وذلك بشرط أن يقوم بتعويضهم ماديًا، وذلك في حالة الاحتياج الى جهوده في هذا اليوم,

حيث نص القانون على أنه: "ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.