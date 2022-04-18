/692739/مسلسل-جزيرة-غمام-الحلقة-16-وفاء-عامر-تطلب-الطلاق-من-رياض-الخولي

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 16، بدأت الحلقة بـ حمدي “أحمد مجدي، وهو يبكي ويطلب من الله مسامحته عما فعله في سندس بينما يذهب والده إلى الحاج عجمي ليتوسل له لمسامحة نجله، ويذهب أيضا الى جدة سندس “عايدة فهمي” ليطلب منها نفس الشيء,

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 16

ينتقل المشهد لـ حمدي الذي يظهر حاملا كفنة على يده وذاهبا إلى “مليحة” جدة سندس لتوقع عليه العقاب الذي يريده، وفي ذلك الوقت يذهب عرفات ليترجاها بمسامحته، الأمر الذي تقابله مليحة بالموافقة ثم تلقى أنفاسها الاخيرة.

طارق لطفي يعلن توبته

ثم يظهر طارق لطفي وهو يمنع الغجر من الرقص والغناء معلنا هدايته وتوبته على يد الشيخ محارب الذي يلقي في المسجد خطبة يحذر بها أهل القرية من النار والافعال المحرمة، وفي ذلك الوقت يدخل عرفات “أحمد أمين”، ليكشف جرم الشيخ محارب الذي يستولى على صندوق الجامع في منزله.

يقرر الشيخ محارب بعد مواجهة عرفات أن يسترجع صندوق المسجد إلى المسجد مرة أخرى رغم اعتراض جماعته، في الوقت ذاته يذهب خلدون الى الشيخ يسري ليشعل الفتنه بينه وبين عرفات.

نهاية مسلسل جزيرة غمام الحلقة 16

وينتهي مسلسل جزيرة غمام الحلقة 16 بطلب هلالة “وفاء عامر" الطلاق من عجمي “رياض الخولي” بسبب رغبته في الزواج بأخرى، وأصرت على موقفها حتي طلقها.

ويعد جزيرة غمام بطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وحاز على اشادات كبير من قبل رواد السوشيال ميديا.

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل "جزيرة غمام" عبر شاشة قناة الحياة خلال شهر رمضان المبارك 2022 جميع أيام الأسبوع في تمام الساعة 10:30 مساءً، كما يعاد مرتين الأولى الساعة 2:15 دقيقة صباحًا والثانية الساعة 4:15 دقيقة عصر اليوم التالي، كما يعرض عبر منصة Watch IT.