مقترح أمام البرلمان بحظر تقديم «منيو الوجبات» فى المطاعم باللغة العربية

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دوت الخليج

إلزام جميع المنشات السياحية والمطاعم بتوفير قوائم الطعامها باللغة العربية والإنجليزية

وأوضحت عضو مجلس النواب، فى لالاقتراح المقدم منها، أن اللغة هي وعاء الثقافة، وتحديدًا اللغة العربية التي يستخدمها أكثر من 400 مليون شخص في العالم، وقد لوحظ مُؤَخرًا أن كثير المحال السياحية والمطاعم تكتب قوائم طعامها (المنيو) والخدمات التي تقدمها باللغة الإنجليزية فقط، مضيفة” وهو مايُعَد تغريب للغة العربية في بلادها، وأصبح نهج لنا على أرض الواقع في المدارس وفي الشوارع وفي المطاعم.

وقالت النائبة رشا فايز، أنه قد تكون الكتابة بالإنجليزية – على الأقل- واجبة، ولكن من المهم أيضاً أن تتوفر القوائم باللغة العربية، لأسباب كثيرة، أهمها، أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة المصرية، وأيضًا وسيلة ربط الأجيال الجديدة سواء المقيمين في مصر أو خارجها ببلدهم وتاريخها، وحفاظنا على اللغة العربية هو حفاظ على ثروة ثقافية لأمة عمرها آلاف السنين، فضلًا عن تجنب حالة الحرج التي يتعرض لها بعض المصريين والسائحين العرب الذين لايُجيدون لغات غير العربية.

واقترحت إرسال تعميم من وزارة السياحة والآثار إلى كل المطاعم والفنادق تطلب فيه كتابة قوائم الطعام والخدمات باللغة العربية إلى جانب اللغة الإنجليزية فاللغة الإنجليزية للسائحين الذين يأتون إلى مصر، واللغة العربية للمصريين والسائحين العرب الذين شكوا كثيرا من هذه الحالة.