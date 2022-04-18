/692735/بالاسماء-محافظ-المنوفية-يصدر-حركة-تنقلات-جديدة-بالإدارات-الهندسية-والتنظيم--بأحياء-المحافظة

أصدر إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، اليوم الاثنين، قرار رقم (705) لسنة 2022 بشأن حركة تنقلات جديدة لمهندسي الإدارات الهندسية والتنظيم بنطاق المحافظة .

دوت الخليج

شملت الحركة تكليف كلاً من مصطفى عبدالرحيم مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة قويسنا للعمل مديراً للإدارة الهندسية بحى شرق شبين الكوم ، ونهى ضيف مهندس تنظيم بحي شرق شبين الكوم للعمل مدير التنظيم بحى شرق شبين الكوم، رانيا سليمان مهندس تنظيم بمركز ومدينة قويسنا للعمل مهندس تنظيم بحي شرق شبين الكوم ، وتكليف أسامة عبدالمنصف مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة شبين الكوم للعمل مديراً للإدارة الهندسية بحى غرب شبين الكوم، والمهندسة هبة اللبودى مهندس تنظيم بحى غرب شبين الكوم مديراً للتنظيم بحى غرب شبين الكوم.

عادل بديع مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة بركة السبع للعمل مديراً للإدارة الهندسية بمركز ومدينة شبين الكوم

كما شمل القرار تكليف عادل بديع مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة بركة السبع للعمل مديراً للإدارة الهندسية بمركز ومدينة شبين الكوم ، ومحمد عبدالحميد مهندس تنظيم بإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة للعمل مديراً للتنظيم بمركز ومدينة شبين الكوم ، كما تم تكليف أيمن رجب مهندس تنظيم بحى غرب شبين الكوم للعمل مهندس تنظيم بمركز ومدينة شبين الكوم ، ومنال سيد حين مهندس تنظيم بمركز ومدينة بركة السبع للعمل مهندس تنظيم بمركز ومدينة شبين الكوم، ورحاب الشناوى مدير التنظيم بحى غرب شبين الكوم للعمل مهندس تنظيم بمركز ومدينة منوف.

مجهودات لتطوير ورفع كفاءة الإدارات الهندسية

جاذ ذلك في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من مجهودات لتطوير ورفع كفاءة الإدارات الهندسية من خلال الدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الفساد والعمل علي تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم وسرعة الفصل فيها حفاظاً على مصالح المواطنين ، مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة بصفة دورية للإدارات الهندسية بنطاق المحافظة ومؤكداً بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة الجهاز الإداري للمحافظة حفاظا على الصالح العام.