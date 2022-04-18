/692734/الحكومة-تعلن-الإثنين-25-أبريل-إجازة-رسمية-بمناسبة-شم-النسيم-وتحرير-سيناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.

دوت الخليج

الإجازات الرسمية في مصر 2022 القادمة

وينشر موقع دوت الخليج الإجازات الرسيمة المتبقية خلال العام الجاري 2022، والتي جاءت كالتالي:

- الأحد 1 مايو ( عيد العمال).

- الإثنين 2 مايو إلى الخميس 5 مايو (عيد الفطر المبارك).

- الخميس 30 يونيو (ثورة 30 يونيو). - الجمعة 8 يوليو إلى الثلاثاء 12 يوليو (عيد الأضحى المبارك).

- السبت 23 يوليو (عيد ثورة 23 يوليو 1952).

- السبت 30 يوليو (رأس السنة الهجرية).

- الخميس 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973).

- السبت 8 أكتوبر (عيد المولد النبوي الشريف).

إجازات مدفوعة الأجر

وتعتبر الإجازات الرسمية إجازات مدفوعة الأجر، حيث نص قانون الخدمة المدنية رقم 80 لسنة 2016 على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونظرًا للحفاظ على مصلحة العمل، وعدم توقف عجلة الإنتاج، فقد أعطى قانون العمل، لصاحب العمل، الحق في استقدام العمال يوم الإجازة الرسمية وذلك بشرط أن يقوم بتعويضهم ماديًا، وذلك في حالة الاحتياج الى جهوده في هذا اليوم,

حيث نص القانون على أنه: "ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

إجازة عيد الفطر المبارك

من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر في 2مايو وتنتهي الخميس 5 من الشهر نفسه، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، فمن المقرر أن تبدأ يوم الإثنين 2 مايو، و تنتهي يوم الأربعاء 4 من ذات الشهر.

ومن المقرر أن يصدر وزير القوى العاملة قرارًا بالموعد الرسمي لإجازة العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.